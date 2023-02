A estrutura do posto médico também será composta por duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Ambulâncias volantes também estarão presentes nos bairros, garantindo o suporte básico à população durante os desfiles dos blocos carnavalescos. - ASCOM

Publicado 15/02/2023 16:57

Falta pouco para a abertura do Carnaval 2023 e as equipes da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, seguem trabalhando na montagem da estrutura para os cinco dias de folia. Na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, o palco principal já começou a ser instalado, bem como as tendas que vão comportar as equipes plantonistas da Saúde, Assistência Social, Turismo e os participantes da Matinê Infantil. Este ano, o carnaval aldeense terá como shows principais o cantor Tiee, o grupo Pique Novo e a bateria da Mangueira. Confira a programação completa abaixo.

O palco principal vai contar com uma estrutura composta por camarins, geradores de energia, torre de delay, sistemas de iluminação e sonorização, além de cercas disciplinadoras e banheiros químicos alocados em pontos estratégicos. Ainda no Centro, a Avenida São Pedro ganhou ornamentação temática com o tema do Carnaval deste ano, “Reencontro com a Alegria”, em homenagem ao retorno da folia após dois anos sem festejos no município, devido à pandemia da Covid-19.

O prefeito Fábio do Pastel destacou o empenho da gestão na retomada da festa popular. “O Carnaval de São Pedro da Aldeia é uma comemoração linda e voltada para a família, então todas as nossas equipes estão se dedicando para promover uma festa alegre e segura. São meses de trabalho para a realização do primeiro carnaval após a pandemia da Covid-19 e tenho certeza que será um sucesso”, destacou.

Próximo ao palco do Centro, a Secretaria Municipal de Saúde vai levar uma equipe de serviço especializado, com cerca de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, manutenção, motorista, maqueiro e auxiliar de serviços gerais, que atuarão em regime de plantão de sexta a terça-feira, das 20h às 3h. Haverá tenda climatizada preparada para atender as demandas de primeiros socorros, disponibilizando atendimentos como sutura, administração de medicamentos e curativos, além de um leito preparado para uma possível emergência, atendendo ao novo protocolo de eventos de grande e médio porte.

Durante todo o carnaval, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também estará presente na tenda “S.O.S Crianças”, promovendo atendimentos para identificação das crianças através de pulseirinha. O serviço será prestado de sexta a terça-feira, das 18h às 22h, e a orientação é que os pais e responsáveis levem as crianças ao espaço assim que chegarem. A tenda também funcionará como um ponto de apoio em caso de crianças perdidas.

Cerca de 30 profissionais estarão envolvidos na ação, entre técnicos e auxiliares de apoio da Assistência Social. “Na oportunidade, estaremos partilhando o espaço da tenda com a Patrulha Maria da Penha, que estará realizando a divulgação do seu serviço e a entrega de um abanador da campanha ‘Não é Não’, onde constam os principais contatos, caso uma mulher esteja sofrendo algum tipo de violência”, ressaltou a diretora do Departamento de Direitos Humanos da pasta, Luciana de Oliveira.

A Secretaria de Turismo também estará presente no Centro com uma tenda especialmente dedicada aos visitantes, prestando informações turísticas e dicas para quem deseja aproveitar ao máximo os atrativos da cidade. No local também será instalado um espaço instagramável, onde os foliões poderão tirar fotos. “Será uma eficiente e gratuita estratégia de divulgação da nossa cidade no cenário turístico. Além da mídia espontânea, será uma excelente forma de estarmos mais próximos dos nossos visitantes”, destacou a secretária municipal de Turismo, Cláudia Tinoco.

Na Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia, e na Rua Antônio Soares dos Santos, no Baixo Grande, a prefeitura também começou a instalar tendas e tablados para as apresentações musicais com a participação de artistas locais, selecionados e contratados via Chamamento Público da Secretaria Municipal de Cultura.

Confira a programação completa do carnaval 2023 em São Pedro da Aldeia:

Sexta-feira (17/02) – Abertura oficial



Blocos de rua:

19h às 21h – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 00h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João).

23h às 02h – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Casa Dr. Edmundo (Centro)



Atrações do Centro:

19h às 20h30 – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

20h30 às 21h30 – Baile de Máscaras – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show do grupo Pique Novo – Praça da Matriz (Centro)



Sábado (18/02)



Blocos de rua e atrações nos bairros:

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Bloco Esquenta na Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 19h – Bloco Aperta Que Dá – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

18h30 às 21h30 – Bloco As Poderosas – Rua Amélio Soares dos Santos (bairro Baixo Grande)

20h às 00h – Bloco Boleiro – Rua Lafayete Cardoso da Fonseca, na altura do nº 60 (Ponta do Ambrósio).

21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h às 00h – Bloco Trem dos Sequelas – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)



Atrações do Centro:

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

21h30 às 22h30 – Aulão de samba, dança de salão e danças populares – Praça da Matriz (Centro)

22h30 – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Bateria da Mangueira – Praça da Matriz (Centro)



Domingo (19/02)



Blocos de rua e atrações nos bairros:

11h às 14h – Bloco Arrastão do BG – Campo de Futebol Brasil (Baixo Grande)

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Pesquei na Proa e Virei Piranha – Sudoeste/Praia da Baleia (Baleia)

18h às 20h – Bloco da Paz – Rua Francisco Santos, na altura do nº 720 (Estação)

20h30 às 22h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 23h – Bloco Boi Bandido – Praça do Poço Fundo (Poço Fundo)

22h às 00h – Bloco Sunset – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h às 02h – Bloco Carnagay – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)



Atrações do Centro:

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

20h – Shows com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



Segunda-feira (20/02)



Blocos de rua e atrações nos bairros:

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Bloco Maracatu Ventarolas/Afoxé Fiderioman– Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Bora Billy – Praia do Sudoeste

21h30 às 23h30 – Bloco Mistura de Raça – Praça/DPO (bairro São João)

00h às 02h – Bloco Gago Folia – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)



Atrações do Centro:

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show do cantor Tiee – Praça da Matriz (Centro)



Terça-feira (21/02) – Encerramento



Blocos de rua e atrações nos bairros:

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

18h às 21h – Bloco Império do Boqueirão – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)



Atrações no Centro:

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



Quarta-feira (22/02)



Blocos de rua:

13h às 17h – Bloco R. Cansada – Quiosque/Praia do Balneário (Balneário São Pedro)

16h às 18h – Bloco Tainha Escalada com Batata – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)