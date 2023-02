Teremos mais de 100 turmas abertas e esperamos que seja um ano letivo de muito sucesso, aprendizado e de muito intercâmbio cultural", disse. - ASCOM

Publicado 14/02/2023 16:20

A Escola de Artes de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, deu início, nesta segunda-feira (13), aos atendimentos para novas matrículas nas oficinas gratuitas de dança, música, teatro, desenho, cinema e alongamento. Dezenas de pais e alunos compareceram à unidade para garantir uma vaga no ano letivo de 2023. O prazo de matrículas ficará aberto até sexta-feira (17) na sede da escola, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Excepcionalmente na sexta, o horário de atendimento será reduzido, das 9h às 13h.

Este ano, foram abertas vagas nas modalidades de Ballet Baby Class, Ballet Clássico, Danças Urbanas, Danças Populares, Danças de Salão, Dança Ritmos, Preparação física para dança, Alongamento e flexibilidade para dança, Teatro, Violão, Teclado, Desenho e Cinema, em diferentes faixas etárias. Mais de 100 turmas serão formadas neste ano letivo, contemplando centenas de alunos da cidade (confira a listagem completa de oficinas com vagas em aberto abaixo).

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou o trabalho desenvolvido na Escola de Artes Municipal. “A Escola de Artes é um equipamento cultural que democratiza o acesso à arte e à cultura, incentivando a formação artística e a revelação de novos talentos. Na escola é possível encontrar oficinas para um público bastante abrangente, desde o mais jovem, até adultos e idosos, como, por exemplo, a Dança de Salão, que é uma das novas modalidades deste ano. Teremos mais de 100 turmas abertas e esperamos que seja um ano letivo de muito sucesso, aprendizado e de muito intercâmbio cultural”, disse.

Do bairro Porto da Aldeia, a dona de casa Thaís de Souza foi a primeira a chegar na escola e garantir uma vaga para os filhos, Calebe, seis anos, e Maitê, de quatro anos, na oficina de teatro infantil e de ballet baby class, respectivamente. “É a primeira vez que eles participam da Escola de Artes. Eu acredito que as aulas vão ajudar muito no desenvolvimento deles e também será uma oportunidade de interagir com outras crianças e formar novas amizades. Eu sempre quis colocar meus filhos em cursos como esses e nunca pude, por não ter condições financeiras. Então, poder contar com a escola é maravilhoso”, disse.

Moradora há sete anos do bairro Balneário São Pedro, a empregada doméstica Cristina César, de 51 anos, também compareceu ao primeiro dia de atendimentos. Ela também garantiu uma vaga para ela na turma de violão adulto e para a filha adolescente, Fernanda, de 15 anos, estudante da rede pública de ensino e primeira aluna matriculada na oficina de desenho juvenil. “Eu sempre tive muito desejo de aprender violão, porque minha mãe toca, então estou muito animada para aprender. Eu sou evangélica e espero poder colocar esse aprendizado em prática na igreja, nos meus louvores. A prefeitura está de parabéns por realizar esse projeto, dando a oportunidade para que os moradores possam se desenvolver e até mesmo se profissionalizar”, disse.

Para a filha, Fernanda, participar das aulas de desenho será o primeiro passo para a realização do seu sonho. “Meu sonho é me tornar designer gráfica. Gosto muito de trabalhar com pessoas, de interagir. A arte, em si, abre muitas portas e tenho certeza que essa oficina vai me ajudar muito a desenvolver o meu olhar para as artes gráficas. Estou ansiosa para começar”, comentou a jovem estudante.

Exigências

No ato da matrícula, será exigida a entrega de cópias dos documentos do RG e CPF (do aluno e do responsável), cópia do comprovante de residência atualizado, Declaração Escolar e duas fotos 3×4. Estudantes da rede pública de ensino têm prioridade no preenchimento das vagas. As aulas estão previstas para começar no mês de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, em períodos da manhã, tarde e noite.

A Escola de Artes Municipal funciona no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555 (fundos), no bairro Nova São Pedro. Outras informações podem ser obtidas pelo número de WhatsApp da Escola: (22) 99275-2081.

Confira a lista de oficinas oferecidas este ano na Escola de Artes Municipal:

– Preparação física para dança (a partir de 12 anos)

– Alongamento e flexibilidade para dança (a partir de 12 anos)

– Cinema (a partir de 13 anos)

– Teatro Infantil (de 6 a 9 anos)

– Teatro Infanto (de 10 a 13 anos)

– Teatro Juvenil (de 14 a 17 anos)

– Teatro Adulto (a partir de 18 anos)

– Desenho Infantil (de 8 a 12 anos)

– Desenho Juvenil (13 a 17 anos)

– Desenho Adulto (a partir de 18 anos)

– Violão Infantil (de 7 a 12 anos)

– Violão Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Violão Adulto (a partir de 18 anos)

– Teclado Infantil (7 a 12 anos)

– Teclado Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Teclado Adulto (a partir de 18 anos)

– Danças Urbanas Infantil (de 8 a 12 anos)

– Danças Urbanas Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Danças Urbanas Adulto (a partir de 18 anos)

– Dança de Salão (a partir de 18 anos)

– Dança Ritmos (a partir de 18 anos)

– Ballet Baby Class (entre 4 e 5 anos)

– Ballet Baby Class (entre 6 e 7 anos)

– Ballet Infantil (de 8 a 11 anos)

– Ballet Juvenil (de 12 a 17 anos)

– Ballet Adulto (a partir de 18 anos)