Publicado 13/02/2023 16:00

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou uma programação recheada de ícones do samba e do pagode nacional para as noites de folia no centro da cidade. Sob o tema “Reencontro com a Alegria”, o carnaval aldeense vai contar com os shows do cantor Tiee, do grupo Pique Novo e da bateria da Mangueira, uma das mais tradicionais e populares escolas de samba do Rio de Janeiro. As apresentações musicais acontecerão no palco da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), de sexta-feira (17) a terça-feira (21), a partir das 22h.



Destaque da noite de abertura, na sexta-feira (17), o show do grupo Pique Novo vai agitar a Praça da Matriz com sucessos que consagraram o conjunto ao longo de mais de 30 anos de carreira. Formado por Liomar, Edson Cigano, Cesinha, Nego Binho, Binho Percussão e Renato, o grupo se tornou umas das referências no segmento de samba e pagode nacional, chegando a ganhar discos de ouro na década de 90.



No sábado (18), a bateria verde e rosa vai contagiar o público do Centro com a chegada dos representantes da Estação Primeira de Mangueira. A escola tradicionalíssima do Rio de Janeiro vai trazer para o município um grupo de ritmistas, mestre de bateria, cavaco e cantor, acompanhado do show das passistas e do bailado do casal de mestre sala e porta bandeira, esbanjando beleza e muito samba no pé.



Com 20 anos de carreira, o jovem músico e sambista Tiee será a atração principal da segunda-feira (20). Responsável por letras de sucesso como “O Som do Tambor” e “Casa Azul”, o cantor e compositor acumula mais de 150 milhões de visualizações no YouTube e aproximadamente 800 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Suas músicas também já foram gravadas por grandes artistas, entre eles Arlindo Cruz, Ferrugem, Péricles, Revelação, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.



No domingo (19) e na terça-feira (21), os shows no palco principal ficarão a cargo de bandas locais, selecionadas e contratadas via Edital de Chamamento Público. O resultado final do Chamamento, com a publicação das bandas e artistas contemplados, será divulgado no dia 14 de fevereiro.



Além dos shows no palco do Centro, a programação do carnaval deste ano terá matinê para a criançada, de sábado a terça, das 18h às 21h, recheada de brincadeiras e atividades recreativas e aulão de samba, dança de salão e danças populares, na sexta-feira (17), a partir das 19h. Ainda na sexta, a Secretaria de Cultura vai promover um baile de máscaras no palco principal da Praça da Matriz, com banda de marchinha.



O tradicional Bloco dos Bonecões promete arrastar os foliões, de sábado a terça-feira, a partir das 20h, também no centro da cidade. Inspirada nos Bonecões de Olinda, a atração homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense.



Folia de rua



A folia também vai tomar conta dos bairros Estação, Ponta do Ambrósio, São João, Centro, Praia do Sudoeste, Baixo Grande, Poço Fundo e Balneário São Pedro, além da Praia da Pitória e da Praia da Baleia. Ao todo, 24 blocos carnavalescos desfilarão pelas ruas e avenidas da cidade, com o apoio da prefeitura e organização da Liga dos Blocos Carnavalescos de São Pedro da Aldeia. Na Praia da Pitória e no Baixo Grande, a prefeitura também vai levar apresentações musicais com a participação de artistas também contratados via Chamamento Público.



Confira a programação completa do carnaval 2023 em São Pedro da Aldeia:



Sexta-feira (17/02) – Abertura oficial



19h às 21h – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio



21h às 00h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João).



23h às 02h – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Casa Dr. Edmundo (Centro)



19h às 20h – Aulão de samba, dança de salão e danças populares – Praça da Matriz (Centro)



20h às 21h30 – Baile de Máscaras – Praça da Matriz (Centro)



22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



00h – Show do grupo Pique Novo – Praça da Matriz (Centro)



Sábado (18/02)



13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



15h às 17h – Bloco Esquenta na Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



17h às 19h – Bloco Aperta Que Dá – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)



18h30 às 21h30 – Bloco As Poderosas – Rua Amélio Soares dos Santos (bairro Baixo Grande)



20h às 00h – Bloco Boleiro – Rua Lafayete Cardoso da Fonseca, na altura do nº 60 (Ponta do Ambrósio).



22h às 00h – Bloco Trem dos Sequelas – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)



15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)



18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)



20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)



22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



00h – Bateria da Mangueira – Praça da Matriz (Centro)



Domingo (19/02)



11h às 14h – Bloco Arrastão do BG – Campo de Futebol Brasil (Baixo Grande)



12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



17h às 20h – Bloco Pesquei na Proa e Virei Piranha – Sudoeste/Praia da Baleia (Baleia)



18h às 20h – Bloco da Paz – Rua Francisco Santos, na altura do nº 720 (Estação)



20h30 às 22h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio



21h às 23h – Bloco Boi Bandido – Praça do Poço Fundo (Poço Fundo)



22h às 00h – Bloco Sunset – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)



00h às 02h – Bloco Carnagay – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)



15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)



18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)



20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)



20h – Shows com banda local – Praça da Matriz (Centro)



00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



Segunda-feira (20/02)



13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



15h às 17h – Bloco Maracatu Ventarolas/Afoxé Fiderioman– Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



17h às 20h – Bloco Bora Billy – Praia do Sudoeste



21h30 às 23h30 – Bloco Mistura de Raça – Praça/DPO (bairro São João)



00h às 02h – Bloco Gago Folia – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)



15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)



18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)



20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)



22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



00h – Show do cantor Tiee – Praça da Matriz (Centro)



Terça-feira (21/02) – Encerramento



12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



18h às 21h – Bloco Império do Boqueirão – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)



15h às 17h – Apresentação musical com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)



21h às 23h – Apresentação musical com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)



18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)



20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)



22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)



Quarta-feira (22/02)



13h às 17h – Bloco R. Cansada – Quiosque/Praia do Balneário (Balneário São Pedro)



16h às 18h – Bloco Tainha Escalada com Batata – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)