Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um jovem por fato análogo ao crime de homicídioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2023 16:32

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, (125ª DP) capturaram, nesta quinta-feira (9), dois homens por envolvimento em homicídio e tráfico de drogas. Eles foram localizados após monitoramento e trabalho de inteligência.

Segundo os agentes, contra um dos autores foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um jovem por fato análogo ao crime de homicídio.

De acordo com as investigações, os dois faziam parte de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região de Praia Linda, no município aldeense.