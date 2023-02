A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2023 14:14

Um homem de 19 anos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (9) na Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição recebeu denúncia de elementos armados estariam vendendo entorpecentes em um beco próximo a Rua Espírito Santo. Em diligência no local, os militares foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, dois criminosos conseguiram fugir e um terceiro, identificado como Kauan, correu para dentro de uma residência.

Durante a tentativa de captura, o acusado atirou contra os policiais, que revidaram. Ele acabou sendo baleado e foi socorrido para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

No local do confronto, a PM arrecadou uma pistola calibre ponto 40 com carregador e 11 munições, além de um carregador de pistola 9mm e três munições da mesma calibragem, 401 pinos de cocaína, três tabletes de maconha e um rádio comunicador.

