Carnaval de São Pedro da Aldeia também vai ter arrasto de afoxé - ASCOM SPA

Carnaval de São Pedro da Aldeia também vai ter arrasto de afoxé ASCOM SPA

Publicado 08/02/2023 18:41

O Carnaval de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, não vai se resumir apenas aos tradicionais bloquinhos e matinês. Pela primeira vez, vai ter arrasto de afoxé, com o grupo ‘Afoxé Fiderioman’, com cortejo na Praia da Pitória.

No Brasil, o afoxé teve origem na Bahia, como herança de diferentes povos africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravizados, mas há pesquisadores que dizem que se trata de uma manifestação afro-brasileira com raízes no povo iorubá.

O Afoxé Fiderioman foi fundado pelo ponto de cultura Ilê Asé Iya Oju Omi, reverenciando a Yabá Oxum, através da cor amarela, e azul, reverenciando o orixá Oxossi.

O desfile será dia 20 de fevereiro, com concentração a partir das 15h, com muito batuque e muito axé.