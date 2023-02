Um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) em São Pedro da Aldeia na manhã desta terça-feira (7) é o ex-policial de extrema-direita Fábio Valente, é o que aponta informações enviadas à redação do Portal RC24h. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/02/2023 15:59

Um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) em São Pedro da Aldeia na manhã desta terça-feira (7) é o ex-policial de extrema-direita Fábio Valente, é o que aponta informações enviadas à redação do Portal RC24h. Contra o primo dele, Alberto Habib, ex-candidato a vereador pelo PSD; e José Roberto Charles, assessor parlamentar, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, segundo fonte extraoficial.

A ação dessa manhã buscou cumprir cinco mandados de busca e apreensão no município aldeense em uma investigação relacionada à realização de atos antidemocráticos, caracterizados pela incitação contínua das Forças Armadas para promoverem uma ruptura institucional no país por intermédio de um golpe/intervenção militar.

Vizinhos de Valente, que mora no bairro Balneário das Conchas, afirmam ter visto o momento em que o ex-policial foi levado pela PF. Conforme as investigações, os alvos dos mandados portavam armas de fogo de grosso calibre sem registro e tinham intenção de provocar conflito armado e amedrontamento de opositores políticos.

A polícia não confirmou o nome dos alvos da operação, mas afirmou que um dos investigados chegou a ser detido, porém liberado após o pagamento de fiança.

O Portal RC24h tentou entrar em contato por telefone com Fabio Valente e não obteve retorno. O perfil dele no Facebook foi deletado no início da tarde.

A PF informou que a investigação não possui relação direta com os ataques às sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, ocorridos em 8 de janeiro e que continuará, junto ao MPF, a investigação a fim de apurar e identificar a amplitude do grupo, bem como o envolvimento de outras pessoas.

O ex-candidato a vereador de São Pedro da Aldeia, apontado como um dos alvos da operação dessa manhã, Alberto Habib, foi expulso do PSD em janeiro, por ter participado do ato golpista e terrorista ocorrido em Brasília no início do ano.