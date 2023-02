Além dos desfiles, os festejos carnavalescos deste ano incluem matinê para a criançada, o tradicional Bloco dos Bonecões e shows no Centro, na Praia da Pitória e no Baixo Grande. - ASCOM

O retorno da folia de rua em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, promete movimentar as ruas, avenidas e praias da cidade, de 17 a 22 de fevereiro. Em 2023, no primeiro carnaval após dois anos sem desfiles oficiais, 24 blocos carnavalescos vão levar alegria aos foliões aldeenses. A organização é da Liga dos Blocos Carnavalescos com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Além dos desfiles, os festejos carnavalescos deste ano incluem matinê para a criançada, o tradicional Bloco dos Bonecões e shows no Centro, na Praia da Pitória e no Baixo Grande.

Presidente da Liga dos Blocos Carnavalescos de São Pedro da Aldeia há 19 anos e um dos membros fundadores da instituição, Ramon Gago destacou o empenho da prefeitura na organização conjunta. “Estamos trabalhando muito para proporcionar o melhor retorno do carnaval de rua e o apoio da prefeitura tem sido fundamental nessa retomada. Hoje, nós estamos contando com uma estrutura maior do que nos anos anteriores, graças a essa parceria com o governo, disponibilizando mais trios elétricos e toda a estrutura necessária para garantir o ordenamento e a segurança. Só temos que agradecer à prefeitura e toda equipe da Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Thiago, por esse apoio, priorizando também o carnaval dentro dos bairros”, disse.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a parceria com a Liga dos Blocos Carnavalescos é fundamental para a valorização e manutenção das tradições culturais do município. “A Liga é uma instituição que existe há mais de 20 anos na cidade, que tradicionalmente reúne dezenas de blocos e agremiações que já fazem parte da cultura local. Tem sido muito gratificante trabalharmos juntos na retomada desse carnaval, dentro do nosso objetivo comum que é proporcionar um carnaval seguro, organizado e de muita alegria. Agradeço ao prefeito Fábio do Pastel por mais uma vez valorizar a cultura da nossa cidade”, destacou.

A folia vai tomar conta dos bairros Estação, Ponta do Ambrósio, São João, Centro, Praia do Sudoeste, Baixo Grande, Poço Fundo e Balneário São Pedro, além da Praia da Pitória e da Praia da Baleia. O último bloco de rua desfila na quarta-feira de cinzas.

As apresentações musicais no palco da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade, terão início no dia 17 de fevereiro e seguirão até a terça-feira de carnaval. Para os pequenos foliões, a diversão estará garantida com a realização da matinê, de sábado a terça, das 18h às 21h, recheada de brincadeiras e atividades recreativas. Ainda no centro da cidade, o tradicional Bloco dos Bonecões promete arrastar os foliões de sábado a terça-feira, das 20h às 21h. Inspirados nos Bonecões de Olinda, a atração homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense.

Em breve, serão divulgadas as atrações musicais que vão comandar os shows de destaque no centro da cidade.

Confira a programação dos blocos carnavalescos e atrações da prefeitura para o carnaval 2023:

Sexta-feira (17/02) – Abertura oficial

18h às 20h – Bloco da Paz – Rua Francisco Santos, na altura do nº 720 (Estação)

19h às 21h – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 00h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João).

23h às 02h – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Casa Dr. Edmundo (Centro)

19h às 20h – Aulão de samba, dança de salão e danças populares – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Baile de Máscaras – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show principal – Praça da Matriz (Centro)

Sábado (18/02)

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Bloco Esquenta na Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 19h – Bloco Aperta Que Dá – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

18h30 às 21h30 – Bloco As Poderosas – Rua Amélio Soares dos Santos (bairro Baixo Grande)

20h às 00h – Bloco Boleiro – Rua Lafayete Cardoso da Fonseca, na altura do nº 60 (Ponta do Ambrósio).

22h às 00h – Bloco Trem dos Sequelas – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

15h às 17h – Música ao vivo com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Música ao vivo com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show principal – Praça da Matriz (Centro)

Domingo (19/02)

11h às 14h – Bloco Arrastão do BG – Campo de Futebol Brasil (Baixo Grande)

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Pesquei na Proa e Virei Piranha – Sudoeste/Praia da Baleia (Baleia)

20h30 às 22h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 23h – Bloco Boi Bandido – Praça do Poço Fundo (Poço Fundo)

22h às 00h – Bloco Sunset – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h às 02h – Bloco Carnagay – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

15h às 17h – Música ao vivo com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Música ao vivo com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

20h – Shows com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

Segunda-feira (20/02)

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Bloco Maracatu/Afoxé – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Bora Billy – Praia do Sudoeste

21h30 às 23h30 – Bloco Mistura de Raça – Praça/DPO (bairro São João)

00h às 02h – Bloco Gago Folia – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

15h às 17h – Música ao vivo com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Música ao vivo com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show principal – Praça da Matriz (Centro)

Terça-feira (21/02) – Encerramento

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

18h às 21h – Bloco Império do Boqueirão – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

15h às 17h – Música ao vivo com artista local – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

21h às 23h – Música ao vivo com artista local – Baixo Grande (próximo à unidade de saúde)

18h às 21h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

20h às 21h30 – Bloco dos Bonecões – Praça da Matriz (Centro)

22h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

00h – Show com banda local – Praça da Matriz (Centro)

Quarta-feira (22/02)

13h às 17h – Bloco R. Cansada – Quiosque/Praia do Balneário (Balneário São Pedro)

16h às 18h – Bloco Tainha Escalada com Batata – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)