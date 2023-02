As inscrições serão realizadas no portal oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, até o dia 12 de fevereiro, por meio de formulário online. - ASCOM

Publicado 10/02/2023 14:20

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, comunica a abertura do novo Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. As vagas são destinadas às Unidades Básicas de Saúde, Estratégias da Saúde da Família, Policlínica, Departamento de Doenças Infecto Contagiosa, CAPS, CAPSI, Residência Terapêutica, Atendimento Domiciliar, CEO, PAISMCA, Farmácia Municipal e demais unidades da pasta. Clique aqui para conferir o Edital.

As inscrições serão realizadas no portal oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, até o dia 12 de fevereiro, por meio de formulário online. Inscreva-se aqui.

O candidato fica responsável por acompanhar as publicações oficiais, divulgadas no Informativo Oficial Digital, no site da Prefeitura (www.pmspa.rj.gov.br), sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento da divulgação de todos os atos, editais, erratas e comunicados referentes ao mesmo.

As regras definidas pelo Edital estão de acordo com a Lei Municipal nº 2.692/17 e o Decreto Municipal n° 91/2017.

Confira o calendário estabelecido no documento:

09 a 12/02/2023 – Inscrições – Portal da Prefeitura;

13/12/2023 – Divulgação da Relação dos Inscritos – Portal da Prefeitura;

05 a 07/10/2022 (das 9h às 16h) – Apresentação dos documentos para validar inscrição – Local a ser divulgado;

14 a 16/02/2023 – Análise dos documentos – SESAU;

01/03/2023 – Divulgação do Resultado com Pontuação e Classificação – Portal da Prefeitura;

02/03/2023 (das 9h às 16h) – Entrada de recurso – SESAU;

03/03/2023 – Divulgação do Resultado dos Recursos – Portal da Prefeitura e Informativo;

03/03/2023 – Homologação e divulgação do resultado, com pontuação e classificação final, após recurso – Portal da Prefeitura e informativo.