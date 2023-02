Confira as oficinas gratuitas com vagas abertas na Escola de Artes Municipal para o ano letivo de 2023: - Sabrina Sá (RC24h)

A partir desta segunda-feira (13), a Escola de Artes de São Pedro da Aldeia vai abrir o período de matrícula para novos alunos interessados em participar das oficinas gratuitas de música, dança, desenho, alongamento e teatro. Os atendimentos para efetivação de matrícula acontecerão na sede da escola, das 9h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 17 de fevereiro. Excepcionalmente na sexta-feira (17), o horário de atendimento será reduzido, das 9h às 13h.

No ato da matrícula, será exigida a entrega de cópias dos documentos do RG e CPF (do aluno e do responsável), cópia do comprovante de residência atualizado, Declaração Escolar e duas fotos 3×4. Mais de 600 vagas estão sendo oferecidas este ano, distribuídas entre as modalidades de Ballet Baby Class, Ballet Clássico, Danças Urbanas, Danças Populares, Danças de Salão, Dança Ritmos, Alongamento, Teatro, Violão, Teclado, Desenho e Cinema, em diferentes faixas etárias (confira a listagem completa de oficinas com vagas em aberto abaixo).

Estudantes da rede pública de ensino têm prioridade no preenchimento das vagas. As aulas estão previstas para começar no mês de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, em períodos da manhã, tarde e noite.

Anualmente, a Escola de Artes Municipal atende centenas de alunos aldeenses. A unidade atua na formação artística de crianças, jovens e adultos, além de fomentar a montagem de espetáculos e apresentações dos alunos em eventos, ações e projetos promovidos na cidade.

A Escola de Artes Municipal funciona no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555 (fundos), no bairro Nova São Pedro. Outras informações podem ser obtidas pelo número de WhatsApp da Escola: (22) 99275-2081.

Confira as oficinas gratuitas com vagas abertas na Escola de Artes Municipal para o ano letivo de 2023:

– Alongamento (a partir de 12 anos)

– Cinema (a partir de 13 anos)

– Teatro Infantil (de 6 a 9 anos)

– Teatro Infanto (de 10 a 13 anos)

– Teatro Juvenil (de 14 a 17 anos)

– Teatro Adulto (a partir de 18 anos)

– Desenho Infantil (de 8 a 12 anos)

– Desenho Juvenil (13 a 17 anos)

– Desenho Adulto (a partir de 18 anos)

– Violão Infantil (de 7 a 12 anos)

– Violão Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Violão Adulto (a partir de 18 anos)

– Teclado Infantil (7 a 12 anos)

– Teclado Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Teclado Adulto (a partir de 18 anos)

– Danças Urbanas Infantil (de 8 a 12 anos)

– Danças Urbanas Juvenil (de 13 a 17 anos)

– Danças Urbanas Adulto (a partir de 18 anos)

– Dança de Salão (a partir de 18 anos)

– Dança Ritmos (a partir de 18 anos)

– Ballet Baby Class (entre 4 e 5 anos)

– Ballet Baby Class (entre 6 e 7 anos)

– Ballet Infantil (de 8 a 11 anos)

– Ballet Juvenil (de 12 a 17 anos)

– Ballet Adulto (a partir de 18 anos)