Todas as convocações serão feitas de acordo com a necessidade da pasta, respeitando a ordem de classificação dos candidatos e o número de vagas. - ASCOM

Todas as convocações serão feitas de acordo com a necessidade da pasta, respeitando a ordem de classificação dos candidatos e o número de vagas. ASCOM

Publicado 15/02/2023 16:02

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou o resultado final do Chamamento de Artistas (Edital nº 01/2023). O documento, que contém a relação final dos candidatos aprovados no processo de seleção pública, está disponível para acesso no site oficial da pasta.



O Edital abriu inscrições para artistas e grupos nas categorias “Teatro”, “Músico”, “Dança”, “Carnaval”, “Animador Cultural”, “Shows e Eventos” e “Capoeira” para atuação em eventos e projetos promovidos pela SEMUC ao longo do primeiro semestre de 2023, inclusive para apresentações no Carnaval deste ano.



Ao longo das etapas seletivas, os proponentes tiveram as suas documentações e materiais artísticos conferidos para fins de habilitação. Posteriormente, as candidaturas passaram por análise, pontuação e classificação por parte das respectivas Comissões de Avaliação e Curadoria. As propostas foram avaliadas com base em critérios como qualidade artística, correlação e afinidade com os eventos previstos na categoria escolhida e consistência do portfólio apresentado, dentre outros quesitos.



O resultado dos recursos da fase de Curadoria e a primeira listagem de candidatos convocados também estão disponíveis para acesso no site. Os demais profissionais aprovados devem aguardar a convocação da Secretaria Municipal de Cultura para a assinatura de contrato. Todas as convocações serão feitas de acordo com a necessidade da pasta, respeitando a ordem de classificação dos candidatos e o número de vagas.

Todas as convocações serão feitas de acordo com a necessidade da pasta, respeitando a ordem de classificação dos candidatos e o número de vagas. ASCOM