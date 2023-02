O acusado possui outras duas passagens por violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal, de acordo com a polícia. - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem foi preso acusado de violência doméstica em São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira (15). A prisão ocorreu após o Conselho Tutelar acionar a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), comunicando que o filho do elemento, que tem menos de 2 anos, havia dado entrada em uma unidade de saúde com uma lesão no rosto.

De acordo com a mãe da criança, o casal estava discutindo, enquanto ela segurava o bebê no braço. Em determinado momento, o agressor desferiu um chute nas costas dela, que foi arremessada contra a parede, fazendo com que o filho batesse o rosto. O acusado possui outras duas passagens por violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal, de acordo com a polícia.

O homem foi localizado na mesma unidade de saúde. Ele foi conduzido à sede da 125ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.