Meu marido chamou ele e ele disse que já ia entrar para comer alguma coisa".Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2023 14:16

Um homem de 30 anos, morador de Niterói, foi encontrado morto no bairro Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia, na última segunda-feira (20). O corpo de Steve da Silva Freitas estava dentro de um valão.

Conforme a mãe da vítima, a vendedora Rosilene Freitas Monteiro, o filho trabalhava como estoquista em uma loja no bairro Icaraí e viajou com a família para comemorar o aniversário. Eles saíram de Niterói no sábado (18) com destino à Região dos Lagos. Ela conta que o filho não queria viajar, mas ela insistiu. “Eu pedi tanto e falei que ele não ia gastar nada”.

Ainda segundo o relato da família ao jornal O São Gonçalo, ao chegarem na cidade, eles descarregaram o carro e Steve ficou no portão fumando cigarro. “Ele era muito respeitador, jamais ia fumar no quintal ou lá dentro da casa. Meu marido chamou ele e ele disse que já ia entrar para comer alguma coisa”.

Rosilene relembra que, pouco depois, olhou “para baixo e já não vi mais meu filho no portão. Peguei o celular e ele não estava mais visualizando nenhuma conversa. Ele não iria sair sem me avisar, ainda mais em um lugar que ele não conhece”.

No domingo (19), a família ainda permanecia sem saber o paradeiro de Steve. A mãe conta que fez buscas nas praias e hospitais. Eles voltram para Niterói, para saber se o filho havia retornado para casa. “Quando cheguei, vi que estava tudo do mesmo jeito. Ele não estava lá”.

Rosilene voltou, então, para a Região dos Lagos e foi direto para o Instituto Médico Legal (IML), já na segunda-feira (20). O esposo entrou para reconhecer corpos e, um deles, que estava com o rosto desfigurado, foi identificado como Steve, por conta de uma cicatriz.

A ocorrência segue sob investigação na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.