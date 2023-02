Ele foi encaminhado para a delegacia, autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado para a delegacia, autuado e presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/02/2023 13:53

Um homem e um adolescente foram detidos com drogas neste domingo (26) em bairros de São Pedro da Aldeia.

. O adolescente confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a delegacia, sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. Letycia Rocha (RC24h)

No Balneário São Pedro II, a Polícia Militar realizava um patrulhamento quando recebeu informações de que um elemento havia acabado de receber uma carga de drogas. No local da denúncia, o acusado foi abordado com uma sacola contendo 52 tiras de maconha, 12 sacolés de cocaína e um aparelho celular. Ele foi encaminhado para a delegacia, autuado e preso.