Publicado 06/11/2023 16:56

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou o resultado preliminar da prova prática dos candidatos à Orquestra Sons da Aldeia. O exame integra a quarta fase do Edital de Chamamento Público nº 11/2023, destinado à contratação de músicos instrumentistas para dar continuidade ao trabalho do conjunto na cidade. O documento foi publicado nesta segunda-feira (6) e está disponível no site oficial da prefeitura, em www.pmspa.rj.gov.br.Os músicos que desejarem entrar com recurso contra o resultado poderão fazê-lo até as 23h59 desta quarta-feira (8) pelo e-mail inscricao.culturaspa@gmail.com, conforme formulário modelo estabelecido no Anexo V do Edital.O Edital de Chamamento Público nº 11/2023 abriu inscrições para músicos com experiência mínima de três anos em trompete, trombone, sax alto, sax tenor, flauta transversal, clarinete, violino e cello. Nesta etapa do processo de seleção, os candidatos passaram por provas de execução instrumental para avaliação do nível de interpretação, musicalidade, conhecimento e domínio das técnicas específicas do instrumento com o qual concorre à vaga.As performances foram avaliadas e pontuadas por uma Comissão Técnica, com base em critérios como técnica instrumental, afinação, expressão musical e precisão rítmica. O resultado dos recursos será divulgado na quinta-feira (9) e o resultado final na sexta-feira (10), conforme estabelecido em calendário.Os músicos selecionados para compor a Orquestra Sons da Aldeia se apresentarão em bairros e praças da cidade, além de ministrar aulas de prática instrumental e de prática de conjunto para os alunos integrantes do grupo. Para as performances, será pago a cada músico um cachê de R$480,00. Já para as aulas práticas, os profissionais receberão uma remuneração de R$12,85 por hora/aula.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2625-5167 ou pelo e-mail cultura@pmspa.rj.gov.br