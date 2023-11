Reunião para melhorias - Divulgação

Publicado 27/11/2023 17:55

Como parte das ações preparatórias para o verão e visando a melhora da qualidade dos serviços prestados, São Pedro da Aldeia aderiu à ação conjunta com os 66 municípios que possuem concessão da empresa fornecedora de energia elétrica, Enel. A iniciativa ocorreu durante encontro realizado nesta segunda-feira (27), no Theatro Municipal de Niterói, que contou com a presença de autoridades.

Representando a Prefeitura aldeense, o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, assinou o termo que cobra medidas emergenciais à concessionária. O secretário adjunto de Governo, Marcio Ely Campos Vianna, também esteve presente no evento.

“Estamos na busca das soluções dos problemas causados pelos maus serviços prestados pela Concessionária Enel, tanto para a população, quanto para os equipamentos públicos que não recebem o serviço de energia adequado”, destacou o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches.

O deputado federal e membro da Comissão de Minas e Energia, Max Lemos participou do momento e destacou que já existem pedidos de CPI contra a empresa e que o objetivo do encontro desta segunda-feira foi iniciar um consenso entre as prefeituras. O deputado estadual, Thiago Rangel também acompanhou de perto o diálogo entre os municípios.

A concessão com a Enel é válida até o ano de 2026, quando conclui 25 anos de atendimento aos municípios.