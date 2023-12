Novos médicos - Divulgação

Novos médicos Divulgação

Publicado 13/12/2023 19:04

São Pedro da Aldeia -

Nesta terça-feira (12), São Pedro da Aldeia recepcionou os novos profissionais que vão compor o atendimento da Atenção Primária à Saúde aldeense. Ao todo, oito novos colaboradores chegaram pelo Programa Mais Médicos, do Governo Federal, e irão atender nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município. O município conta, ainda, com outros três profissionais do programa, que chegaram há dois meses.



Em uma reunião conduzida pela secretária adjunta da Atenção Primária à Saúde, Jaqueline Tinoco, os profissionais conheceram o funcionamento da rede de atendimento aldeense. Os médicos também tiveram a oportunidade de conversar sobre expectativas com a secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, e o secretário adjunto da Média e Alta, Marcelo Almeida Fonseca.



Nesta quarta-feira (13), os novos profissionais foram capacitados pela Eco Sistemas para o acesso correto do Prontuário Eletrônico, por meio do Prime Saúde.



É importante destacar que a Secretaria Municipal de Saúde aposta em uma atenção básica de qualidade, responsável pela redução de filas e diminuição do tempo de espera em emergências e hospitais. A chegada dos novos médicos visa atender às demandas da população, ampliando o acesso do cidadão a cuidados de saúde adequados e contribuindo para um atendimento cada vez mais completo, humanizado e personalizado.