O evento é aberto ao público. Divulgação/ Ascom

São Pedro da Aldeia - Nesta sexta-feira (12) em São Pedro da Aldeia, a edição 2023 da Casa do Papai Noel será encerrada com muita arte e música. Mais um concerto da Orquestra Sons da Aldeia com repertório de clássicos natalinos. A apresentação terá início às 20h, na “Aldeia do Noel”, área externa em frente à Casa, reunindo mais de 50 músicos integrantes do conjunto. O evento é aberto ao público.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite à população. “Esta será a terceira apresentação da Orquestra Sons da Aldeia na nossa temporada natalina e mais uma oportunidade para aqueles que não puderam prestigiar os músicos no concerto de abertura e no concerto de encerramento da nossa programação cultural de Natal. Também será a última chance para os visitantes conhecerem a nossa Casa do Papai Noel, que ficará aberta das 14h às 22h. Contamos com a presença de todos”, disse.

Sob a regência do professor Jorge Rafael Goes, o concerto vai reunir uma seleção de clássicos do Natal, que prometem encantar o público. A apresentação também vai contar com a participação de artistas convidados nos vocais, abrilhantando a noite. Formado em 2022, o conjunto reúne atualmente mais de 50 músicos residentes no município, entre professores selecionados e contratados por meio de processo seletivo e alunos selecionados por meio de audição. Além de realizar apresentações itinerantes periódicas, a Orquestra também incentiva e promove a formação musical.

A Casa do Papai Noel fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro (Casa da Cultura). Em virtude do concerto, a Avenida Francisco Coelho Pereira, no trecho entre a garagem municipal e a biblioteca, no Centro, estará fechada na sexta-feira (12), no período entre 17h30 e 22h30.