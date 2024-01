Ele estava com um mandado de prisão em aberto, expedido em julho de 2023. - Divulgação/ PM

Publicado 05/01/2024 16:07

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prendeu, na manhã desta sexta-feira (5), um homem por dívida de pensão alimentícia. Segundo a ocorrência, o acusado, identificado como W.S.M., foi abordado no Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. Ele estava com um mandado de prisão em aberto, expedido em julho de 2023.

Em uma outra diligência, os agentes capturaram um homem que havia evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o acusado, identificado como J.C.D.S., foi localizado no bairro Balneário. Ele havia fugido do sistema prisional após o indulto natalino.

Os dois presos foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foram autuados em flagrante. Em seguida, serão transferidos para uma unidade prisional.