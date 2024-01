Despedida do Papai Noel - Divulgação

Publicado 03/01/2024 18:18

São Pedro da Aldeia -

Em São Pedro da Aldeia, o bom velhinho, símbolo popular do Natal, fica na Casa do Papai Noel até este sábado (6), das 19h às 22h, e a exposição natalina continuará aberta à visitação até o dia 12 de janeiro, das 14h às 22h. O espaço fica localizado na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro, e tem entrada gratuita.



A Casa do Papai Noel foi totalmente revitalizada para esta temporada. No espaço, além de interagir com o Papai Noel, os visitantes podem conferir de perto os detalhes da mobília em estilo colonial, distribuída em diferentes ambientes cenográficos. A exposição, que retrata o lar do Bom Velhinho, traz o quarto, a sala, a biblioteca, a oficina de brinquedos com balanço e carrossel, e até a escrivaninha do Papai Noel, onde as crianças podem escrever cartinhas para o personagem.



Do bairro São José, a empreendedora Aparecida Sabino aproveitou para levar o filho, o pequeno Kamal, de dois anos de idade, para conhecer o Papai Noel. “Foi a primeira vez que visitamos a Casa do Papai Noel e também a primeira vez do Kamal conhecendo o Bom Velhinho pessoalmente. Foi um dia inesquecível, meu filho ficou apaixonado pelo Papai Noel, tão maravilhado em conhecê-lo que os olhinhos brilhavam e o sorriso não saiu do rosto dele um segundo. A experiência foi perfeita, superou minhas expectativas. A decoração e a presença do Papai Noel foram o ponto alto da experiência. A sensação é de que estamos, realmente, na casa do Bom Velhinho. O ambiente é organizado e agradeço a toda a equipe que foi super atenciosa e paciente. Com certeza, voltaremos mais vezes. Estão de parabéns”, destacou a moradora.



Valorizando também a tradição religiosa, a Casa do Papai Noel apresenta, ainda, o presépio – uma escultura de 1,60 metros de altura em 3D, confeccionada pelo artista plástico Flávio Rangel. Na área externa, pelo segundo ano consecutivo a prefeitura manteve a “Aldeia do Noel”, que funciona como uma extensão da Casa com espaços instagramáveis. No local, os visitantes também podem fazer registros do passeio aproveitando o trenó, a guirlanda, as velas, a bengala e o trenzinho, dentre outros elementos da decoração.



Moradora do bairro Porto da Aldeia, Ana Barbara Santana visitou o espaço nesta terça-feira (2) com o filho, os sobrinhos e a irmã. “A Casa está muito linda e as crianças gostaram muito de conhecer o Papai Noel e de brincar no carrossel. O presépio foi minha principal lembrança, afinal o Natal é a comemoração do nascimento de Cristo. Fomos muito bem recebidos na Casa, as pessoas envolvidas são muito simpáticas e foi uma experiência muito bacana”, comentou.



A Casa do Papai Noel fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade