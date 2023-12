Foragido do tráfico é preso - Divulgação/PM

Foragido do tráfico é preso

Publicado 29/12/2023 17:33

São Pedro da Aldeia -

Foragido da justiça por tráfico de drogas, um homem de 30 anos, identificado como V.E.G.R., foi preso por policiais do CPRv na noite desta quinta-feira (28) no km 43 da RJ-140, em São Pedro da Aldeia. A ação contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



A ocorrência, que aconteceu entre 19h10 e 21h50 durante cumprimento de ordem de operações, foi registrada quando uma guarnição do CPRv, ao abordar um carro de aplicativo do modelo Ford/Fiesta Sedan, conversou com o motorista e, em seguida, realizou busca pessoal e veicular, não sendo nada de ilícito encontrado.



Ainda conforme relato policial, os agentes também entrevistaram o passageiro, que não se encontrava com os documentos de identificação pessoal e, quando questionado, passava informações desconexas com visível nervosismo. Após as atitudes, a guarnição resolveu buscar o nome do suspeito no Portal da Polícia Militar, mas o mesmo estava inoperante naquele momento.



Com isso, os policiais optaram por encaminhar o suspeito para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor do elemento. No caso, V.E.G.R. era considerado foragido da justiça de Santo Antônio de Pádua por tráfico de drogas.



Além disso, os agentes também identificaram seis registros criminais na ficha de V.E.G.R. por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Diante dos fatos, o elemento permaneceu preso na Delegacia de Polícia, onde permaneceu aguardando transferência para o sistema prisional.

