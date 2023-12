Réveillon - Rede social

Réveillon Rede social

Publicado 28/12/2023 15:52

São Pedro da Aldeia -

A prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou um esquema especial de trânsito. Com o objetivo de facilitar a circulação dos moradores e visitantes que estarão presentes na Praia do Centro na noite de Réveillon. A programação está prevista para começar a partir das 20h, neste domingo (31). O município irá receber o ano de 2024 com atrações musicais, além da tradicional queima de fogos, que promete iluminar o céu aldeense à meia-noite.



Para tornar o local da festa mais seguro, garantindo, ainda, a fluidez do trânsito, a subida da Avenida São Pedro será interditada a partir das 17h. Já a descida da Av. São Pedro será fechada em todo o comprimento da Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, das 22h30 de domingo (31) até as 00h20 de segunda-feira (01).



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai isolar, com grades, os acostamentos da Rodovia RJ-140, em toda extensão onde houver concentração de pessoas. O evento terá presença de briga distas e apoios na área do palco e dentro do espaço destinado ao público presente.



As equipes da Secretaria de Segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas e Vigilância Municipal, estarão presentes durante todo o evento para garantir a proteção dos cidadãos. A Secretaria de Saúde estará presente com equipe montada para o show da virada, trabalhando com Posto Médico e duas ambulâncias, dois motoristas, além de equipe com um médico, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, dois maqueiros e um auxiliar de serviços gerais.



Confira a programação do Réveillon 2024:



20h: Demetrius;



22h: Felippe Secco;



0h: Queima de fogos;



0h10: Bruna Reis.