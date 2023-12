Artistas aldeenses - Rede social

Publicado 27/12/2023 18:01

São Pedro da Aldeia -

São Pedro da Aldeia reuniu, pelo segundo ano consecutivo, mais de 100 artistas, alunos e agentes culturais da cidade na temporada natalina. Este ano, as apresentações artísticas e culturais passaram pela Casa do Papai Noel, Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão) e Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, garantindo noites de muita arte, cultura e diversão para o público.

A programação, que se estendeu durante dez dias, terminou na última semana com o concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia. Na Casa da Cultura, a exposição da Casa do Papai Noel segue aberta até o dia 12 de janeiro, todos os dias, das 14h às 22h.



“A gente fica muito feliz por contar, mais uma vez, com a participação de tantos talentos da nossa cidade no nosso Natal”, disse o secretário municipal de Cultura aldeense, Thiago Marques. “Foram centenas de artistas aldeenses, de vários segmentos culturais, que tiveram a oportunidade apresentar os seus trabalhos e abrilhantar a nossa programação cultural natalina.”



Entre os destaques deste ano estiveram a participação do grupo de patinação urbana SPA Patins In Line e das modelos do projeto Miss São Pedro da Aldeia Oficial, que abrilhantaram o evento de inauguração da Casa do Papai Noel. As jovens bailarinas do Centro Cultural Passos, do bairro São João, também brilharam em apresentações na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz) e na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.

Outro destaque foi a passagem do Grinch e do Papai Noel Saxofonista pelas ruas do Centro, levando música, brincadeiras e muita diversão para os pequenos. Os personagens foram interpretados pelo músico Sandro Marques e pela animadora cultural Nina Jonshon, respectivamente.



“Foi um prazer realizar o sonho de fazer o cosplay do Grinch, um personagem tão icônico do universo geek, que fez e faz parte de nossas infâncias, e receber tanto carinho do público durante os festejos natalinos da cidade”, destacou Nina, que este ano também foi destaque no evento de inauguração da Casa do Papai Noel como a “Mamãe Noel”.



Símbolo das celebrações populares, o Papai Noel, interpretado pelo servidor municipal Luís Moreira, é outro ponto alto da temporada. Até o dia 6 de janeiro, o personagem estará na Casa do Papai Noel recepcionando os visitantes, de terça a domingo, das 19h às 22h.



A Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes mais uma vez marcou presença nesta temporada com a participação dos alunos de ballet e de teatro no cortejo natalino, além das apresentações de ballet clássico e de danças urbanas na abertura da Casa do Papai Noel. Além do concerto de encerramento, os músicos da Orquestra Sons da Aldeia garantiram o clima natalino com apresentações instrumentais na Aldeia do Noel e na Casa do Artesão.

Os artistas da Companhia de Teatro Municipal também brilharam. Este ano, a companhia apresentou “Toda estrela brilha: Uma Jornada Mágica de Natal”, uma montagem inédita voltada ao público infantil. O Ballet Municipal também foi destaque nesta temporada com apresentações de balé clássico, do renomado balé “O Quebra-Nozes”, e de jazz dance.



A Casa do Papai Noel fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, n.º 255, no Centro. Excepcionalmente no dia 31 de dezembro e nos dias 1º e 8 de janeiro, a exposição estará fechada. O espaço conta, ainda, com um horário reservado para a visita de crianças autistas e pessoas com sensibilidades sensoriais: às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h. Durante este período, os estímulos sonoros e luminosos permanecem desligados.