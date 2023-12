Motocicleta sem placa e com duas buchas de maconha. - Divulgação/PM

Publicado 27/12/2023 14:39

São Pedro da Aldeia -

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (26), um homem de 35 anos, identificado como R.D.S.V.. Ele estava pilotando uma motocicleta sem placa e com duas buchas de maconha.



A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil para coibir a circulação de motos sem identificação, que são frequentemente utilizadas em “rolezinhos” pela cidade. Os agentes abordaram o acusado na Rua do Ouvidor, no Centro.



Durante a revista pessoal, os agentes encontraram as drogas dentro da bolsa do elemento. Ele foi preso em flagrante por porte de drogas e por pilotar sem placa. O criminoso foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional.