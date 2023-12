Atenção Domiciliar - Divulgação

Atenção Domiciliar Divulgação

Publicado 22/12/2023 17:54

São Pedro da Aldeia -

A Atenção Domiciliar de São Pedro da Aldeia destacou a importância do atendimento no conforto do seu lar ao presentear alguns pacientes do Melhor em Casa e do Programa de Atendimento aos Cronificados (PADC) com uma lembrança de Natal. O objetivo da ação é proporcionar alegria aos pacientes que estão em tratamento, além de destacar a data natalina, já que muitos dos atendidos são acamados e podem perder a noção do tempo. A iniciativa também reforça o cuidado e o afeto dos profissionais de saúde envolvidos nessa prática.



O diretor da Atenção Domiciliar, Junior Curcino, falou sobre o momento. “No período natalino, é comum que as pessoas se reúnam com suas famílias e celebrem a data com muita comida, presentes e amor. Infelizmente, nem todos os indivíduos têm a oportunidade de participar de tais celebrações, principalmente aqueles que requerem cuidados especiais em suas residências. Por isso, a iniciativa foi tão significativa para todos. Essa pequena lembrança não apenas representou o espírito natalino, mas também trouxe um senso de inclusão e pertencimento a esses indivíduos”, explicou.



A Atenção Domiciliar é fundamental para os aldeenses, permitindo que os munícipes desospitalizados recebam tratamento no conforto de seus lares. De acordo com o setor, o ato também destacou o compromisso e a dedicação dos profissionais da Atenção Domiciliar envolvidos no cuidado dos usuários atendidos em seus lares. O serviço demanda uma atenção especializada, acompanhamento constante e um cuidado compreensivo aos pacientes. O gesto de presentear os pacientes demonstra a preocupação e carinho da equipe por cada um deles.

Atenção Domiciliar Divulgação

Atenção Domiciliar Divulgação