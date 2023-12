Orquestra Sons da Aldeia - Divulgação

Orquestra Sons da Aldeia Divulgação

Publicado 21/12/2023 15:34

São Pedro da Aldeia -

A prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, nesta sexta-feira (22), a partir das 19h30, na Casa do Artesão, na Praça Hermógenes Freire da Costa, o concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia. O evento vai marcar o encerramento da programação cultural da temporada do Natal, reunindo mais de 50 músicos, entre alunos e professores, integrantes do conjunto. O personagem Grinch, mais novo atrativo da temporada, também estará presente para fotos e travessuras com a criançada.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite à população. “O concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia é a culminância de uma programação que temos promovido desde a inauguração da nossa Casa do Papai Noel. Quando pensamos nessa programação, o nosso intuito foi celebrar o Natal oferecendo à população arte, cultura e lazer, valorizando também os artistas da nossa terra. Tivemos performances do Ballet Municipal, da Companhia de Teatro Municipal, o Ballet do Centro Cultural Passos e diversas apresentações instrumentais na Aldeia do Noel, além da passagem dos personagens Grinch e Papai Noel Saxofonista, que também fizeram um grande sucesso. O concerto será nossa última atração artística e contamos com a presença de todos para prestigiarem os nossos músicos aldeenses”, destacou.



Sob a regência do professor Jorge Rafael Goes, o concerto vai reunir uma seleção de clássicos do Natal, que prometem encantar o público. A apresentação também vai contar com a participação de artistas convidados nos vocais, abrilhantando a noite. Formado em 2022, o conjunto reúne atualmente mais de 50 músicos residentes no município, entre professores selecionados e contratados por meio de processo seletivo e alunos selecionados por meio de audição. Além de realizar apresentações itinerantes periódicas, a Orquestra também incentiva e promove a formação musical.



Principal atrativo da temporada natalina na cidade, a Casa do Papai Noel seguirá aberta até o dia 12 de janeiro, das 14h às 22h. Excepcionalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 8 de janeiro não haverá funcionamento. De terça a domingo, os visitantes também poderão tirar fotos com o Papai Noel. O personagem ficará no espaço das 19h às 22h, até o dia 06 de janeiro.



A exposição conta, ainda, com um horário reservado para a visita de crianças autistas e pessoas com sensibilidades sensoriais: às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h. Durante este período, os estímulos sonoros e luminosos permanecem desligados.

Grinch Divulgação

Casa do Papai Noel Divulgação