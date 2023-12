Pacientes do CAPS - Divulgação

Publicado 21/12/2023 14:48

São Pedro da Aldeia -

Nessa quarta-feira (20), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Pedro da Aldeia realizou, um almoço de Natal com o objetivo de proporcionar um momento de integração e celebração entre os pacientes e profissionais, além de fortalecer vínculos. O prefeito Fábio do Pastel e a secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, também participaram do momento.



A celebração foi organizada de forma colaborativa, com a participação dos profissionais da instituição e dos próprios pacientes. O cardápio foi pensado com muito cuidado e carinho, oferecendo opções diversas para contemplar as diferentes preferências alimentares.



A iniciativa foi da equipe do CAPS, reforçando a importância de promover atividades sociais aos pacientes que ultrapassam a oferta de momentos prazerosos e lúdicos. Essas atividades contribuem para o fortalecimento dos vínculos entre os pacientes e os profissionais, estimulando a confiança e a colaboração mútua. Elas proporcionam, ainda, uma oportunidade para que os pacientes se sintam acolhidos e inseridos em um espaço de socialização, diminuindo o isolamento social muitas vezes vivenciado por eles.



O Centro de Atenção Psicossocial é uma instituição que tem como objetivo promover a saúde mental e o bem-estar dos seus pacientes, buscando desenvolver atividades que proporcionem momentos de confraternização e alegria, especialmente durante épocas festivas.



O CAPS de São Pedro da Aldeia funciona na Rua Waldyr Lobo, s/nº, no bairro Morro do Milagre, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A unidade presta serviços e saúde de caráter aberto e comunitário, sendo constituída por uma equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.