Publicado 15/12/2023 17:58

São Pedro da Aldeia -

Além das belezas naturais, a Praia das Pedras de Sapiatiba passa a contar com mais um ponto de destaque. Localizada no bairro Praia Linda, as areias da praia hasteiam, agora, a Bandeira Azul em São Pedro da Aldeia. O marco ambiental inédito foi inaugurado em cerimônia nesta sexta-feira (15) com a presença do prefeito Fábio do Pastel (PL) e demais autoridades locais. Banhada pela Lagoa de Araruama, a praia passou pela aprovação do júri e o prêmio entrou em vigor nesta temporada 2023/2024.



O município cumpriu os mais de 30 requisitos obrigatórios para receber a bandeira e os banhistas já contam com banheiros construídos com acessibilidade, torre de observação para os guarda-vidas, além de um caminho acessível na areia. Em parceria com o Instituto Escola do Mar, por meio da consultora do Programa Bandeira Azul na cidade, Paloma Arias, uma cadeira anfíbia será disponibilizada dois dias por semana para que cadeirantes ou pessoas com mobilidade restrita também possam aproveitar o banho nas águas limpas da laguna. O local vai contar com novidades sustentáveis ainda nesta temporada, que vai até abril de 2024, segundo a prefeitura.

O prefeito Fábio do Pastel (PL) hasteou pessoalmente a bandeira e destacou o trabalho intersetorial da prefeitura para que este marco fosse possível. “Fico muito feliz de estar hasteando a Bandeira Azul na Praia das Pedras de Sapiatiba”, disse ele. “Nossa equipe trabalhou incansavelmente para cumprir todos os requisitos para conquistar a bandeira e fica aqui o meu pedido a todos os banhistas, que nos ajudem a manter essa praia limpa. Os frequentadores contam com estrutura, banheiros com acessibilidade, além de segurança, com a equipe de guarda-vidas a postos.”



O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, reforçou todo o empenho da gestão pública para alcançar o marco ambiental da Bandeira Azul. “Esse momento é extremamente importante porque a gente concretizou um sonho”, afirmou ele. “Esse marco foi conquistado por meio de muito trabalho, tivemos o primeiro passo com as mais de 100 coletas e análises da qualidade da água há dois anos. Seguimos cumprindo os outros requisitos, com uma infraestrutura de apoio ao turismo sustentável, com acessibilidade e, com isso, a gente atingiu a meta.”

