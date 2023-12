Prisão preventiva de Arlindo Loiola, de 45 anos - Divulgação/PM

Prisão preventiva de Arlindo Loiola, de 45 anos

Publicado 14/12/2023 17:22

São Pedro da Aldeia -

Agentes da 125ª Delegacia Policial de São Pedro da Aldeia prenderam, na manhã desta quinta-feira (14), um homem procurado pela Justiça por feminicídio tentado.



A prisão preventiva de Arlindo Loiola, de 45 anos, foi coordenada pelo Delegado de Polícia Titular Milton Siqueira Júnior e realizada após inúmeras diligências discretas na comunidade do Tangará, em Cabo Frio, e demais localidades da região.



Ciente da condição de procurado pela justiça, o acusado dormia em imóveis diferentes a fim de evitar a captura, mas foi localizado no interior de uma instituição religiosa de matriz africana, sendo capturado mesmo após empreender fuga.



De acordo com as investigações, Arlindo possui diversas ocorrências de violência doméstica, incluindo feminicídio tentado praticado contra a ex-esposa em São Pedro da Aldeia, quando desferiu uma facada na vítima.