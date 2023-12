Duas bolsas com 3. 350 pedras de crack, 2. 880 pinos de cocaína, dois telefones celulares Iphone e um telefone celular Motorola - Divulgação/ PM

Publicado 14/12/2023 11:53

São Pedro da Aldeia - Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (14), em São Pedro da Aldeia, durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal e Militar, visando reprimir quadrilhas de traficantes que fazem transporte de grande quantidade de drogas da Capital do RJ para a Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, a prisão ocorreu por volta das 4h, na RJ-106, rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Praia Linda. As suspeitas, de 25 anos e 21 anos, estavam em um ônibus da empresa 1001, quando foram abordadas pelos policiais.

Com elas, os agentes encontraram duas bolsas com 3. 350 pedras de crack, 2. 880 pinos de cocaína, dois telefones celulares Iphone e um telefone celular Motorola. O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 123 mil. Segundo investigações, o material seria entregue no bairro São João.

As mulheres foram levadas à 125ª DP e depois, à 126ª DP, onde foram autuadas por crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.