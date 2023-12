Calendário escolar - Divulgação

Publicado 15/12/2023 18:19

São Pedro da Aldeia divulgou o calendário escolar para o ano de 2024 da rede de ensino municipal. A Resolução SEMED n.º 09 foi publicada nesta sexta-feira (15) e está disponível no site da prefeitura aldeense.



Com a divulgação do documento, os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial já têm uma data para a volta às aulas. O início do ano letivo em São Pedro da Aldeia está previsto para o dia 19 de fevereiro, com término em 6 de dezembro.



De acordo com a Resolução, as unidades escolares da rede municipal de ensino devem organizar suas atividades pedagógicas de acordo com o calendário divulgado de forma a garantir o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual prevista na Matriz Curricular.