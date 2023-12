Anitta Gravando clipe em São Pedro da Aldeia - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 18/12/2023 17:40

- A cantora Anitta vem causando burburinho na internet com o lançamento de um novo clipe em parceria com Dennis Dj e Pedro Sampaio, mas o que muita gente não sabe é que as cenas do ‘visualizer’ de ‘Joga pra Lua’ foram gravadas na Ilha do Boi que fica na Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.A produção foi gravada no dia 9 de novembro e no vídeo, a cantora sensualiza, junto com a dançarina Ohana Lefundes, em cima de um disco espelhado instalado na praia às margens da Lagoa de Araruama.