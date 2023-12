Polícia Militar - Divulgação/PM

Publicado 29/12/2023 17:25

São Pedro da Aldeia -

Um casal de idosos foi encontrado morto nesta sexta-feira (29), em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada no bairro Parque Estoril, no período da tarde. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encontradas mortas, caídas no chão da sala de casa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada para o recolhimento de cadáver por volta das 14h20. Questionados, os agentes não souberam informar a causa da morte dos idosos.



A suspeita inicial das autoridades é de homicídio seguido de suicídio. Os corpos seguem no local aguardando perícia. Em seguida, as vítimas serão encaminhadas pelos bombeiros para o IML de Cabo Frio.



A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pelos meios oficiais. O Jornal O DIA entrou em contato com as polícias Civil e Militar em busca de novas informações sobre o caso e aguarda retorno.