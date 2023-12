Arma de fogo - Divulgação/PM

Publicado 29/12/2023 17:19

São Pedro da Aldeia -

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo na noite de quinta-feira (28), em São Pedro da Aldeia.Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento pela estrada do Boqueirão quando foi abordada por um motorista que informou que um indivíduo usando uma bermuda preta e sem camisa e conduzindo uma motocicleta alta e de cor branca havia acabado de passar efetuando disparos de arma de fogo para o alto.A equipe procedeu em buscas a localizar o indivíduo e, ao ter a atenção voltada para uma motocicleta estacionada na calçada do depósito de bebidas do “Léo”, com as características semelhantes a que havia sido informada anteriormente e avistou o suspeito saindo do interior do estabelecimento.O homem foi abordado, confessou que estaria portando uma arma de fogo e que havia escondido em um saco plástico entre as caixas de bebidas na parte dos fundos do estabelecimento. Ele também confessou que havia efetuado três disparos para o alto com a arma.Com autorização do proprietário do estabelecimento, a guarnição procedeu em busca e conseguiu localizar uma pistola Taurus calibre 9mm ostentando o número de série ACH178630 com um carregador e onze munições intactas, a qual estava registrada no nome do autor.O homem foi preso em flagrante e conduzido à 125ª Delegacia Policial (DP), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A arma e as munições ficaram apreendidas na 126ª DP e os documentos pessoais do autor foram entregues na 125ª DP.