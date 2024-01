Ponte Rio-Niterói - Reprodução/Ecoponte

Publicado 02/01/2024 13:17

RJ-124 (VIALAGOS)

Na manhã desta terça-feira (28), o motorista que deixa a Região dos Lagos vai encontrar a RJ-124 com fluxo intenso devido ao excesso de veículos no sentido Rio de Janeiro. O tráfego segue com lentidão do km 26 ao km 21 sul. Para quem chega à região, o trânsito segue normal.

NITERÓI-MANILHA (BR-101)

Na BR-101, no sentido capital, o motorista encontra pontos de lentidão do km 262 ao km 293, entre Rio Bonito e Itaboraí; e do km 315 ao km 322, entre São Gonçalo e Niterói, devido ao alto fluxo de veículos.

No sentido Espírito Santo, o trânsito segue sem interdições.

PONTE RIO-NITERÓI

O motorista que pegar a Ponte Rio-Niterói nessa terça vai encontrar trânsito congestionado sentido Rio de Janeiro com lentidão dos acessos à altura da Ilha de Mocanguê. Travessia em 25 minutos.

No sentido Niterói, segue normal. A travessia leva 13 minutos.