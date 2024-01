Escola Municipal - Rede social

Publicado 03/01/2024 18:27

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia dará início, na próxima quarta-feira (10), ao período de pré-matrícula escolar da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024. O procedimento será feito on-line, a partir das 9h, e o endereço de acesso estará disponível no site www.semedspa.rj.gov.br/. A pré-matrícula é válida tanto para o ingresso de novos alunos quanto para transferências e seguirá até as 23h59 do dia 17 de janeiro (quarta-feira).



Serão disponibilizadas vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A efetivação da matrícula deverá ser feita na unidade escolhida, em horário de funcionamento, no período de 23 a 30 de janeiro de 2024. Todos os documentos necessários foram divulgados na Resolução SEMED nº 11.



A pessoa responsável pelo cadastro deverá preencher os campos do formulário da pré-matrícula on-line e seguir as orientações indicadas no sistema em cada passo do cadastro. As vagas disponíveis no momento da escolha serão informadas pelo sistema conforme o ano de escolaridade indicado.



A inscrição virtual não será aplicada à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), à Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo de Lobo Andrade e à Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira. As unidades realizarão as etapas de forma presencial, conforme já divulgado pela Prefeitura.