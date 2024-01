Limpeza de Praia em São Pedro da Aldeia - Divulgação/ Ascom

Publicado 05/01/2024 16:23

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou o balanço da coleta de resíduos sólidos urbanos após o Réveillon. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalharam incansavelmente para manter as ruas limpas no primeiro dia do novo ano.

Ao todo, 179 toneladas de lixo foram recolhidas no dia 1º de janeiro, sendo 30 toneladas na orla da Praia do Centro, 32 toneladas nas demais orlas de praias da cidade e 117 toneladas foram recolhidas ao longo do dia nos bairros. No dia 30 de dezembro, a coleta alcançou o índice de 86 toneladas, enquanto no dia 31 foram recolhidas 23 toneladas.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, destaca que, no primeiro dia do ano novo, 60 funcionários realizaram o serviço de limpeza, das 4h30 até às 9h. “A nossa secretaria terminou o ano da mesma forma que começou 2023: trabalhando muito e focada em sempre fazer o melhor para nossa população. Durante o recesso, final de semana e virada do ano retiramos muitos lixos das nossas orlas, algo muito além do que imaginávamos, mas o Governo está sempre disposto a dar qualidade de vida a todos e, por isso, trabalhou duro para que todos pudessem aproveitar os últimos dias do ano da melhor maneira possível”, afirmou.

O Réveillon de São Pedro da Aldeia atraiu turistas e visitantes de vários estados do Brasil, oferecendo uma festa tranquila, com muita organização, alegria e segurança. É importante destacar que a Secretaria de Serviços Públicos atua diariamente nos bairros aldeenses, com diversos serviços de manutenção.