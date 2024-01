A equipe do Rodoviário iniciou a segunda etapa controlando o adversário e abriu uma vantagem de 4 a 1. - Divulgação/ Ascom

A equipe do Rodoviário iniciou a segunda etapa controlando o adversário e abriu uma vantagem de 4 a 1.Divulgação/ Ascom

Publicado 19/01/2024 15:08

São Pedro da Aldeia - A estreia da II Copa São Pedro de Beach Soccer foi a grande atração da quinta-feira (18) para o fã de esportes em São Pedro da Aldeia. O primeiro dia da competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, apresentou as categorias master e adulto e contou com a vibração das torcidas na Praia do Centro. Rodoviário F.C, Mineiro’s Beach Soccer e Vila Esporte Clube saíram vencedores na rodada inicial do torneio.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destacou o sucesso do evento em sua estreia. “O primeiro dia foi muito positivo, tivemos uma boa recepção do público e um clima esportivo muito bacana nas torcidas. Dentro de quadra, os atletas garantiram o espetáculo e fizeram partidas com muita disputa e emoção até o fim. As equipes se prepararam para a competição e tenho certeza que teremos grandes jogos pela frente”, disse.

O primeiro confronto da noite aconteceu entre as equipes do Rodoviário F.C e Estrela de Pedra, pelo master. O Rodoviário abriu 2 a 0 ainda no início do primeiro tempo, mas o Estrela de Pedra diminuiu em cobrança de pênalti. A equipe do Rodoviário iniciou a segunda etapa controlando o adversário e abriu uma vantagem de 4 a 1.

Ainda no segundo tempo, o Estrela de Pedra organizou a sua defesa e buscou uma reação marcando dois gols após boas jogadas coletivas, diminuindo o placar para 4 a 3. Mas, a noite era do Rodoviário, que soube anular a equipe adversária e venceu o jogo por 5 a 3, marcando mais um gol na etapa final.

Também pelo master, Mineiro’s Beach Soccer e Baleiense Master Soccer protagonizaram uma partida emocionante e fizeram o público vibrar. O primeiro tempo foi todo do Baleiense, que começou pressionando o adversário e abriu 2 a 0. No tiro livre para o início da segunda etapa, o Mineiro’s marcou e diminuiu a vantagem, empatando o jogo após cobrança de pênalti: 2 a 2.

Na etapa mais disputada do confronto, o Mineiro’s vira o placar para 3 a 2. No entanto, a equipe do Baleinse se encontra na partida e reage com dois gols, virando o placar a seu favor novamente para 4 a 3. O camisa 18 do Mineiro’s, Marcos Valério, estava inspirado na noite da estreia e acertou três chutaços de fora da área, ajudando a sua equipe a voltar a dominar a partida com o placar de 6 a 4.

A etapa final do jogo foi sem gols e o Mineiro’s Beach Soccer confirmou a vitória e os três pontos sobre o Baleiense Master Soccer.

Encerrando a primeira rodada da II Copa São Pedro de Beach Soccer, Vila Esporte Clube e Central Beach Soccer estrearam na arena da Praia do Centro pela categoria adulto. A partida começou com o Vila abrindo o placar no tiro livre ao soar do apito inicial; 1 a 0. Não demorou muito para o Central Beach Soccer reagir e deixar tudo igual no placar: 1 a 1.

O confronto seguiu no ritmo “lá e cá”, com gols e boas jogadas individuais para os dois lados. No entanto, o camisa 10 do Vila E.C, Savio Nunes, decidiu o jogo para a sua equipe marcando três gols e sendo o destaque da partida. O Vila E.C venceu o Central Beach Soccer por 5 a 4 e começou o torneio com o “pé direito”.

A II Copa São Pedro de Beach Soccer continua nesta sexta-feira (19), nas categorias sub-21 e adulto. Confira os jogos:

Sub-21

20h – Visão de Águia x Dani & Foot

Adulto

21h – Fogo Real x Ipê Futebol de Praia