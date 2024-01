Funcionário preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 18/01/2024 12:01

São Pedro da Aldeia - Um açougueiro foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (17) por furtar carne de um supermercado em São Pedro da Aldeia.



Segundo informações da Polícia Civil, o proprietário do supermercado, localizado no bairro Campo Redondo, denunciou que o funcionário F.L. estaria subtraindo carnes do estabelecimento para revender a terceiros.



Os agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) analisaram as imagens de câmeras internas do supermercado e identificaram o acusado.



A equipe se dirigiu ao estabeleciemnto e encontrou o funcionário no açougue. Após ser abordado pelos policiais, ele levou os agentes até o veículo.



Durante a busca no automóvel, os policiais encontraram uma caixa térmica contendo pedaços de carne embrulhados no plástico filme visto nas imagens.



Inicialmente, o açougueiro disse que teria comprado a carne do próprio mercado, mas depois confessou que as subtraiu. Na caixa térmica, havia aproximadamente 10kg de carne.



Ele foi preso em flagrante e responderá por furto qualificado pelo abuso de confiança.