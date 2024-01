O menor foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. - Divulgação/PM

Publicado 17/01/2024 15:24

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar apreendeu drogas e deteve um adolescente de 17 anos em São Pedro da Aldeia, na terça-feira (16). A ação ocorreu na Estrada dos Passageiros, no Porto do Carro.

Segundo informações, uma equipe recebeu informação sobre um elemento traficando drogas no local. Ao chegar no endereço, os policiais abordaram o adolescente e revistaram a mochila. Com ele, foram encontrados 170 cápsulas de cocaína, 117 buchas de maconha e 46 pedras de crack. Após novas buscas pelo local, foi encontrada mais uma mochila contendo material entorpecente e uma capa de colete.

O menor foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.