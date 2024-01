Programa Empoderadas - Rede social

Publicado 23/01/2024 18:02

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Governo do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de empoderar as meninas e mulheres aldeenses, a partir dos 13 anos de idade, no enfrentamento à violência doméstica, inauguraram um polo do Programa Empoderadas no CRAS Anibal Martins, localizado no bairro Parque Estoril. As aulas são gratuitas e acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h.

A professora e instrutora Ana Paula Schwengber explica o programa. “Nas nossas aulas, a gente dá dicas de segurança feminina e orientamos em relação às principais formas de violência que a gente sofre por sermos mulheres. Além disso, a gente conta com profissionais especializados que oferecem acolhimento psicológico, orientação jurídica e assistência social”, destacou.

Além das aulas com dicas de segurança feminina, uma roda de conversa é realizada com as participantes para conscientizar as assistidas sobre orientações de enfrentamento e prevenção à violência contra meninas e mulheres.

Uma das alunas tem 14 anos e se mostra entusiasmada com as aulas. “Ter começado foi muito bom pra mim, também é ótimo para a autoestima. Aprendi bastante coisa. Agora sei sobre quais as agressões que eu posso denunciar. Acho necessário para qualquer menina ou mulher e vou indicar para outras pessoas virem fazer também”, comentou.

A professora Vanessa Reis ressalta a importância de se inscrever no programa. “O programa está aqui para acolher, ensinar e informar. É recomendado não apenas para quem já passou ou está em situação de violência doméstica, mas, sobretudo, de forma preventiva”, disse.

O Programa Empoderadas tem como objetivo interromper o ciclo de violência doméstica e capacitar o público para o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. A iniciativa oferece, de forma gratuita, aulas de segurança feminina, além de todo o suporte psicológico e orientações para identificar um relacionamento abusivo.

O programa oferece, ainda, cursos profissionalizantes como barbeiro, instalação de unha acrigel e design de sobrancelha, entre outras atividades de empreendedorismo, importantes para auxiliar mulheres no processo de conquista da sua independência financeira.