Publicado 05/02/2024 15:13

São Pedro da Aldeia - Um incêndio de grandes proporções atinge a Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia na manhã desta segunda-feira (5). As chamas, segundo informações, que iniciaram em pneus de descarte armazenados no pátio da secretaria, ameaçam se alastrar para a estrutura do prédio e para as casas ao redor, no bairro Balneário.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares do Destacamento 1/18 já estão no local. O incêndio já foi controlado.



Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas a Polícia Civil vai investigar o caso. Em nota, a Prefeitura afirmou que não há vítimas.