Carnaval Divulgação

Publicado 02/02/2024 16:45

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia está preparando uma programação especial para o Carnaval. Com o tema “Curta o Carnaval, compartilhe alegria”, os festejos deste ano incluem shows, desfile de blocos carnavalescos, matinê para a criançada, além do tradicional Bloco dos Bonecões.



Segundo a prefeitura, serão, ao todo, cinco dias de folia: de 9 a 13 de fevereiro, no Centro e nos bairros da cidade.



Os shows no palco principal da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade, terão início na próxima sexta-feira (9) e seguirão até a terça-feira de carnaval (13), a partir das 19h30.



Pelo segundo ano consecutivo, as apresentações musicais com DJs e banda de fanfarra também chegarão aos bairros Porto da Aldeia e Baixo Grande.



Para os pequenos foliões, a diversão estará garantida com a realização da matinê, de sábado (10) a terça (13), das 19h às 22h, recheada de brincadeiras, pintura artística e atividades recreativas na Praça da Matriz.



Já o tradicional Bloco dos Bonecões, que sairá da Casa da Cultura, promete arrastar os foliões trazendo a magia do Carnaval de Olinda. A atração, que existe há mais de 20 anos, homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense e também desfilará de sábado (10) a terça (13), a partir das 20h.



ATRAÇÕES DO CENTRO



Na sexta-feira (9), a programação será aberta às 19h30 com a DJ Vanessa Dias agitando o público. Em seguida, às 20h, o Baile de Máscaras vai tomar conta do palco com muita animação cultural, brincadeiras e concurso de fantasias sob o comando da artista Nina Jonshon. Às 22h, o cantor Cleiton Cardoso assume o comando da programação musical com sucessos atemporais do axé. Na sequência, às 00h, a cantora Paulinha Azevedo promete animar os foliões em ritmo de samba, axé music e muita música baiana.



No sábado (10), o setlist do DJ Felipe Paço vai contagiar o público a partir das 19h30, no palco principal. A partir das 22h, será a vez do grupo de forró e baião Roda do Sol estrear no carnaval aldeense apresentando sucessos de grandes nomes do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença. Às 00h, o grupo Ibs7 encerra o sábado com repertório eclético, sem deixar de lado o samba e o pagode.



Já no domingo (11), os festejos no palco principal iniciam às 19h30 com o DJ Alex Medeiros no comando. Às 22h, o grupo Rolezin Du Pagode vai agitar os foliões com muito pagode, sertanejo, axé e micareta. Em seguida, às 00h, o cantor James assume a programação trazendo clássicos do pagode, do samba de raiz e dos sambas enredo, passando também por hits da atualidade.



Na segunda-feira (12), o DJ Felipe Paço assume a programação musical do palco, a partir das 19h30. Em seguida, às 22h, a Banda Auê vai animar os foliões com uma fusão de estilos contagiantes, passando por sucessos do axé dos anos 90, piseiro, sertanejo e hits de escolas de samba. A partir das 00h, o cantor Junior Linhares promete agitar o público com a mistura animada de sertanejo e axé.



Na terça-feira (13), último dia de folia, o DJ Alex Medeiros comanda a programação no palco a partir das 19h30. Em seguida, às 22h, o Samba do Washow promete agitar o público com muito samba e pagode retrô, passando também pelo axé e MPB. Encerrando o carnaval com chave de ouro, a banda Ramona Rox vai apresentar, pelo segundo ano consecutivo, o “carna rock”, reunindo uma mistura equilibrada de sucessos das rádios e versões exclusivas de clássicos do rock/pop dos anos 80 e 90.



ATRAÇÕES DOS BAIRROS



De sábado (10) a domingo (11), os foliões dos bairros Porto da Aldeia, Baixo Grande e adjacências poderão curtir apresentações de DJs e da banda de fanfarra Tamo Junto, mantendo a tradição do carnaval familiar, com muito samba, frevo, axé, marcha rancho e forró. Na Praia da Pitória, no Porto da Aldeia, as apresentações acontecerão das 15h às 17h. Na Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde, no Baixo Grande, as atrações se estenderão das 21h às 23h.



Confira a programação de shows no Centro e nos bairros:



CENTRO



SEXTA-FEIRA (9)

19h30 – DJ Vanessa Dias

20h – Baile de Máscaras

22h – Cantor Cleiton Cardoso

00h – Cantora Paulinha Azevedo



SÁBADO (10)

19h – Matinê

19h30 – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Banda Roda do Sol

00h – Grupo Ibs7



DOMINGO (11)

19h – Matinê

19h30 – DJ Alex Medeiros

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Rolezin Du Pagode

00h – Cantor James



SEGUNDA-FEIRA (12)

19h – Matinê

19h30 – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Banda Auê

00h – Cantor Junior Linhares



TERÇA-FEIRA (13)

19h – Matinê

19h30 – DJ Alex Medeiros

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Samba do Washow

00h – Banda Ramona Rox



BAIRROS



Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

Das 15h às 17h

Sábado (10) – DJ Vanessa Dias

Domingo (11) – Banda de Fanfarra Tamo Junto

Segunda-feira (12) – DJ Alex Medeiros

Terça-feira (13) – Banda de Fanfarra Tamo Junto



Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

Das 21h às 23h

Sábado (10) – Banda de Fanfarra Tamo Junto

Domingo (11) – DJ Felipe Paço

Segunda-feira (12) – Banda de Fanfarra Tamo Junto

Terça-feira (13) – DJ Vanessa Dias

