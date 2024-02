Desobstrução de manilhamento - Divulgação

Publicado 01/02/2024 18:45

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início ao serviço de desobstrução de manilhamento às margens da Rodovia RJ-140, próximo à Barraca Verde e na altura do bairro Parque Estoril. O objetivo é facilitar o escoamento das águas da chuva. Nesta quarta-feira (31), o prefeito Fábio do Pastel e o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, estiveram no local para acompanhar o trabalho.

A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável pelas ações de manutenção nos bairros da cidade e trabalha diariamente para atender as demandas. Nesta quinta-feira (1), os servidores atuam com ações de patrolamento, retroescavadeira com caminhão de limpeza, roçada, retirada de galhos e inservíveis, saneamento e iluminação.

Estrada da Boa Vista, Centro, Baleia, Balneário São Pedro, Nova São Pedro, Praia Linda, Praia da Teresa, Vinhateiro, São João, Campo Redondo, Estrada de Três Vendas, Recanto do Sol, Balneário das Conchas, Mossoró, Baixo Grande, Jardim Soledade, Colina e Três Vendas estão entre os bairros contemplados.

Os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos diretamente pelos números (22) 2627-6190 e (22) 2627-7055.