O Edital nº 009/2024 relaciona os candidatos para o cargo de servente - Divulgação/ Internet

O Edital nº 009/2024 relaciona os candidatos para o cargo de serventeDivulgação/ Internet

Publicado 30/01/2024 20:05

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia divulgou, nesta terça-feira (30), a nova convocação para entrega de documentos do Processo Seletivo Simplificado, destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária. O Edital nº 009/2024 relaciona os candidatos para o cargo de servente. Clique aqui para acessar o documento.

Os convocados deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, nesta quinta-feira (1), nos horários indicados no documento, para a entrega de documentos pessoais, de habilitação e titulação para corroborar as informações prestadas no ato da inscrição no Processo Seletivo.



O profissional que não aparecer, comparecer fora da data e horário corretos ou não apresentar os documentos exigidos será desclassificado. A relação de todos os documentos que devem ser entregues no local, data e horários determinados também estão disponíveis no Edital acima.

Errata



Também foi divulgada nesta terça (30) a Errata nº 004/2024, que altera a classificação preliminar e a convocação para apresentação de documentos ao cargo de servente. Também foi divulgada nesta terça (30) a Errata nº 004/2024, que altera a classificação preliminar e a convocação para apresentação de documentos ao cargo de servente. Clique aqui para acessar o Errata nº 004/2024.

É importante destacar que todas as etapas do Processo Seletivo são disponibilizadas no site oficial da Prefeitura. O acompanhamento dos documentos divulgados é de inteira responsabilidade do candidato.