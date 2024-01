Operações policiais na Região dos Lagos terminam com apreensão de drogas e prisões em duas cidades - Divulgação

Operações policiais na Região dos Lagos terminam com apreensão de drogas e prisões em duas cidadesDivulgação

Publicado 30/01/2024 19:51

REGIÃO DOS LAGOS - Nesta sexta-feira (26), policiais militares efetuaram prisões e apreensões envolvendo tráfico de drogas em diferentes cidades da Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia em diferentes períodos do dia.

No período da manhã, por volta das 10h20, na Rua das Capivaras, em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio, a guarnição da PM realizou a apreensão de 11 cápsulas de cocaína.

De acordo com o relato policia, durante o patrulhamento na área, conhecida como ponto de venda de drogas, a atenção dos agentes foi voltada para dois elementos, de 25 e 26 anos. Após abordagem e revista pessoal, nada ilícito foi encontrado com eles. No entanto, uma varredura no perímetro resultou na localização de uma sacola contendo os entorpecentes. Os dois homens foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio) para o registro da ocorrência.

Mais tarde, na noite da mesma sexta-feira, uma nova operação foi realizada na Rua Miltom Theodoro de Oliveira, Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. A equipe da Polícia Militar, munida de informações sobre um ponto de venda de drogas, realizou uma abordagem tática.

Segundo a ocorrência, os agentes avistaram dois elementos que, ao perceberem a presença policial, saíram do local. Uma mulher, de 19 anos e com anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico, foi detida em um terreno baldio. Com ela, foram apreendidos 13 tiras de maconha e oito cápsulas de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 135 em espécie.

Diante dos fatos, a suspeita foi levada à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e, em seguida, à 126ª DP (Cabo Frio), Central de flagrantes, onde foi autuada por tráfico de drogas.

Ainda na noite de sexta-feira, às 22h20, uma terceira operação ocorreu na Rua Tamoio, no Centro, em Cabo Frio. A equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento na localidade conhecida como “Buraco do Boi”, apreendeu 50 pinos de cocaína de R$ 20 cada e 12 sacolés de cocaína de R$ 40 cada.

Os materiais ilícitos foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio), para registro e apreensão.

O total apreendido nas ocorrências policiais na Região dos Lagos foi de 94 itens de drogas, incluindo cápsulas, tiras, pinos e sacolés de cocaína e maconha. Confira:

11 Cápsulas de cocaína (apreendidas em Cabo Frio).

13 Tiras de maconha (somatório de nove e quatro tiras apreendidas em São Pedro da Aldeia).

8 Cápsulas de cocaína (apreendidas em São Pedro da Aldeia).

50 Pinos de cocaína (apreendidos em Cabo Frio).

12 Sacolés de cocaína (apreendidos em Cabo Frio).

Também foram presos dois homens e uma mulher, além de apreendidos R$ 135 em espécie.