Publicado 06/02/2024 18:32

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia reabriu o sistema de matrícula para a rede municipal de ensino nesta terça-feira (6). O procedimento deve ser feito de forma on-line, por meio do link https://app.semedspa.rj.gov.br/chamada-publica

As inscrições são destinadas a alunos que perderam o prazo ou tiveram matrícula indeferida por não comprovação da chamada pública. Alunos que estão em lista de espera não precisam fazer o procedimento de novo porque serão convocados conforme a colocação atual.

A pessoa responsável pelo cadastro deverá preencher os campos do formulário da pré-matrícula on-line e seguir as orientações indicadas no sistema em cada passo do cadastro. As vagas disponíveis no momento da escolha serão informadas pelo sistema conforme o ano de escolaridade indicado.