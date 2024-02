Mulher é presa com fuzil, arma e munições em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Mulher é presa com fuzil, arma e munições em São Pedro da Aldeia Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:36

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Na noite desta segunda-feira (5), uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Após receberem uma denúncia anônima, agentes da Polícia Militar foram a um imóvel no bairro Chaparral, onde localizaram a acusada. No interior do sofá da casa, foram encontrados um fuzil, uma pistola, munições, carregadores, um cinto de guarnição, uma gandola camuflada e um aparelho celular.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e autuada, permanecendo presa na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).