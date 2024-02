Wagner 'Manabu' assassinado a tiros - Rede social

Wagner 'Manabu' assassinado a tiros Rede social

Publicado 05/02/2024 15:36

- O assassinato do cantor de pagode Wagner dos Santos , conhecido como “Manabu”, segue comovendo a população de São Pedro da Aldeia.Wagner foi morto pelo vizinho, um Guarda Civil Municipal de 55 anos, na tarde deste domingo (4), no bairro Porto da Aldeia. De acordo com informações de pessoas próximas, o crime teria acontecido por uma discussão banal que teve início no dia anterior. Informações apontam ainda que o acusado era tio da vítima.O cantor de 38 anos foi atingido por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo Guarda Municipal e morreu no local.O autor do crime se apresentou na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça e deve ser transferido ao sistema prisional ainda nesta segunda-feira (5).De acordo com a Polícia Civil, ele decidiu falar apenas em juízo e não prestou declaração na delegacia. A audiência de custódia está prevista para acontecer entre esta segunda e terça-feira.A Prefeitura Municipal afirmou que a GCM não possui porte de arma, mas que o acusado tinha posse e a arma era registrada. O prefeito Fábio do Pastel também emitiu uma nota de pesar. “Um músico que já trouxe muita alegria à nossa gente, e em uma semana que todos se preparam para os shows deste período do ano, recebi com extrema tristeza a notícia desta perda irreparável”, comentou nas redes sociais.