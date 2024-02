Carnaval - Divulgação

Publicado 08/02/2024 14:49

São Pedro da Aldeia - Os foliões já podem se preparar para curtir as atrações do Carnaval 2024 em São Pedro da Aldeia. A abertura oficial dos festejos acontecerá nesta sexta-feira (9), a partir das 19h30, com DJ e shows de axé, pagode, samba, piseiro e sertanejo. As apresentações acontecerão no palco principal da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro. Outro destaque desta sexta será a realização do baile de máscaras, que promete divertir o público com brincadeiras, música e concurso de fantasia com brindes para os melhores trajes.



Com o tema “Curta o Carnaval, compartilhe alegria”, os festejos deste ano também serão marcados por desfile de blocos carnavalescos e matinê para a criançada, além do tradicional Bloco dos Bonecões. Pelo segundo ano consecutivo, as apresentações musicais com DJs e banda de fanfarra também chegarão aos bairros Porto da Aldeia e Baixo Grande.

Para os pequenos foliões, a diversão estará garantida com a realização da matinê, de sábado (10) a terça-feira (13), das 19h às 22h, recheada de brincadeiras, pintura artística e atividades recreativas na Praça da Matriz. Com saída da Casa da Cultura, o tradicional Bloco dos Bonecões promete arrastar os foliões trazendo a magia do Carnaval de Olinda. A atração, que existe há mais de 20 anos, homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense e desfilará de sábado a terça, a partir das 20h.



A programação é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), com o apoio de diversas Secretarias, dentre elas Turismo, Saúde, Assistência Social e Segurança e Ordem Pública, garantindo o ordenamento, a segurança e o pronto atendimento aos foliões. Priorizando a participação dos artistas locais nos festejos, a SEMUC lançou um novo Edital de Chamamento Público destinado à seleção e contratação de bandas e DJs para as apresentações no Carnaval deste ano, dentre outros artistas em diferentes categorias para os demais eventos e projetos da pasta.

Confira a programação completa de shows e desfile de blocos do Carnaval 2024 em São Pedro da Aldeia:



SEXTA-FEIRA (9) – ABERTURA OFICIAL



19h30 – DJ Vanessa Dias – palco Centro

19h às 21h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

20h – Baile de Máscaras – palco Centro

21h às 00h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João) / Bar do Paulinho

22h – Cantor Cleiton Cardoso – palco Centro

23h às 02h – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Rua João Martins (Centro) / Casa Dr. Edmundo

00h – Cantora Paulinha Azevedo – palco Centro



SÁBADO (10)



13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

14h às 17h30 – Bloco P.L Folia – Avenida Copacabana (Praia Linda)

15h às 17h – Bloco Esquenta na Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – DJ Vanessa Dias – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h30 às 19h30 – Bloco Aperta Que Dá – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Felipe Paço – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

20h às 22h – Bloco Kintal do Zé – Rua Francisco Santos (Estação) / Parado em frente ao Bar Kintal do Zé, próximo à rodoviária



21h às 23h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h às 00h – Bloco Caranguejo – Parado em frente ao Lagoon (Lagoa) / Praça Hermógenes Freire da Costa – Centro



21h às 00h – Bloco Boleiros – Rua principal do bairro Ponta do Ambrósio / Bar Boleiros

22h – Banda Roda do Sol – palco Centro

00h às 02h – Bloco da Estação – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Grupo Ibs7 – palco Centro



DOMINGO (11)

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

13h às 16h – Bloco Arrastão do BG – Rua Júlio Cirilo dos Santos (Baixo Grande)

13h às 19h – Bloco Genéricos – Alameda Geninho (Bela Vista)

15h às 17h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Amigos da Estação – Rua Francisco Santos (Praça da Estação (Estação) / Bar do Jair

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Alex Medeiros – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

20h às 22h – Bloco Boi Bandido – Praça do Poço Fundo (Poço Fundo)

20h30 às 22h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 23h – DJ Felipe Paço – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h – Rolezin Du Pagode – palco Centro

22h às 00h – Bloco Lagoon – Parado em frente ao Lagoon (Lagoa) / Praça Hermógenes Freire da Costa – Centro



23h às 01h – Bloco As Poderosas – Rua Júlio Cirilo dos Santos (Baixo Grande)

00h às 02h – Bloco Carnagay – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Cantor James – palco Centro



SEGUNDA-FEIRA (12/02)

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

14h às 17h30 – Bloco P.L Folia – Avenida Copacabana (Praia Linda)

15h às 17h – Bloco Maracatu Ventarolas/Afoxé Fiderioman – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – DJ Alex Medeiros – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Bora Billy – Praia do Sudoeste

17h às 18h30 – Bloco Vermelho e Branco – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

18h30 às 20h – Bloco Lamparina – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Felipe Paço – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

21h às 23h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h – Banda Auê – palco Centro

00h às 02h – Bloco Gago Folia – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Cantor Junior Linhares – palco Centro



TERÇA-FEIRA (13/02) – ENCERRAMENTO OFICIAL

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 18h30 – Bloco Carrapeta – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

18h30 às 20h – Bloco do Cooler – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Alex Medeiros – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

21h às 23h – DJ Vanessa Dias – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h às 00h – Bloco Burro Van – Avenida Francisco Coelho Pereira, em frente ao Terminal de Ônibus (Centro)

22h – Samba do Washow – palco Centro

00h – Banda Ramona Rox – palco Centro



QUARTA-FEIRA (14/02)

13h às 17h – Bloco R. Cansada – Praia da Tereza (Balneário São Pedro) / Quiosque 4 Estações



SEXTA-FEIRA (16/02)



A partir das 19h – Bloco Ressaca do Linhares – Rua Euclides da Cunha (São João)*

*Realização independente.